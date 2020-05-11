صور.. مدارس السويس تستقبل المشروعات البحثية لليوم الثالث

واصل أولياء أمور طلاب مدارس محافظة السويس، اليوم الاثنين، التوافد على مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية لتسليم المشروعات البحثية الخاصة بأبنائهم لليوم الثالث على التوالي، طبقا للجداول المعلنة.

ونظمت إدارات المدارس عملية دخول وخروج أولياء الأمور، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع مقاعد للانتظار داخل كل مدرسة على مسافات متباعدة يعقبها توجه كل ولي أمر إلى مكان تسليم المشروع البحثي في الدور المحدد له، كما قام عدد من المدارس بوضع حواجز للفصل ما بين القائمين على استلام الأبحاث وأولياء الأمور، حرصا على سلامتهم.

وأشار أشرف السروي، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالسويس، إلى أنه جرى الإبقاء على 25% من قوة كل مدرسة لاستلام المشروعات البحثية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر للمدارس للوقاية من فيروس كورونا، ولحماية أبنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس.