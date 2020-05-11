ووهان تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ شهرين

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت البيانات، أن من بين الحالات الجديدة 7 حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج جرى تسجيلهما في التاسع من مايو.

وسجلت 5 حالات جديدة في مدينة ووهان، وسط الصين حيث بدأ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في أواخر 2019، فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة منذ 11 مارس.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82918، بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

وتراجع عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض إلى 12 في العاشر من مايو مقابل 20 قبل يوم.

وتواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت الأحد 11 إصابة في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء.

ورفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 مايو.

ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، الأحد: "بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".

وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس، بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق المدارس.