عامل بمصنع للأسماك في غانا يصيب 533 من زملائه بفيروس كورونا

قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو، إن عاملا في مصنع للأسماك في مدينة تيما المطلة على المحيط الأطلسي، أصاب 533 عاملا آخر في المصنع بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فقد أعلنت السلطات الصحية في غانا تفشي الفيروس في ذلك المرفق الصناعي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ولكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال أكوفو أدو، إن شخصا واحدا أصاب 533 غيره، ولم يذكر الرئيس تفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع أو ما إذا كانت إجراءات سلامة مطبقة هناك.

وأدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات بغانا منذ جرى الإبلاغ لأول مرة عن الجائحة في ذلك البلد في منتصف مارس إلى 4700 حالة حتى مساء أمس فيما يعد أعلى عدد من الإصابات في غرب أفريقيا.

وقال الرئيس إن 22 شخصا، توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورنا في حين تعافى 494.

وأعلن الرئيس تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو، واستمرار إغلاق المدارس والجامعات، وخفف الرئيس عزلا عاما لمدة 3 أسابيع على مدينتي أكرا وكوماسي الرئيسيتين في 19 أبريل وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.