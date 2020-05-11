ضياء عبدالخالق يشكر "سينرجي": اختياراتها وضعت الدراما بالطريق الصحيح

قدم الفنان ضياء عبدالخالق مجسد دور الإرهابي "أبوعبدالله" بمسلسل الاختيار، الشكر لشركة "سينرجي" القائمة على إنتاج مسلسلي الاختيار والفتوة: "ثقة كبيرة حطوها فيا أني أعمل شخصية أبوعبدالله في الاختيار، وشخصية كبير المشاديد في الفتوة".

وأضاف عبدالخالق، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اختيار الشركة للأعمال التي قدمتها خلال شهر رمضان الجاري، قد عكس اختيارها الهام للدرما في مصر ووضعه على طريقه الصحيح، موضحا أن ردود أفعال الجماهير على دوريه خلال المسلسلين أسعدوه كثيرا: "أتمني أن استحق نص الإشادة اللي أشدتوا بيها في حقي، وأتمنى أن أفضل عند حسن ظنكم".

وأكد أنه يحلم بمستقبل درامي قائم على مواسم مختلفة من أعمال الدراما: "كنا بنعمل في رمضان 60 مسلسلا وباقي السنة مفيش، وحلمي المتواضع أنه يكون فيه كل شهر 10 مسلسلات"، وميبقاش التركيز في رمضان وبس"، مشيرا إلى أن كثر الأعمال الدرامية في شهر واحد سيؤدي بدوره إلى بوار عمل درامي عن أخر وعدم وجود إعلانات لتلك الأعمال: "كانت هتبقى أعمال مهدرة".

وتابع: "المسرح هيرجع تاني ينور لما نطور شوية، ولازم نبص شوية بعيده لأنه لازم تكنولوجيا المسرح تتطور، علشان ترجع السياحة المسرحية مرة أخرى، وده مصدر دخل مهم جدا مردوده هيبقى عظيم ومحتاج تمويل كبير".