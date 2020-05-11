لدعمها.. مقترح برلماني بمنح المرأة المعيلة قروضا ميسرة دون فوائد

تقدم صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب، بمقترح إلى البرلمان لدعم المرأة المعيلة، عبر منحها قروضا ميسرة دون فوائد، لإعانتها على مواجهة متطلبات الحياة، بما يكفل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

وأوضح عقيل في مقترحه، أنّ المرأة المصرية هي أيقونة الكفاح والتحدي، تسعى إلى خدمة بلدها بكل ما أوتيت من قوة، وفي جميع ميادين العمل أثبتت تفوقها وجدارتها، فكانت مثالًا يحتذى به، وهو ما لم يكن سيحدث لولا وجود دعم وإرادة قوية لتمكين المرأة المصرية.

وأضاف أنّ المرأة المعيلة في صعيد مصر، علينا أن نرفع لها القبعة، ونقف لها تقديرًا واحترامًا، فهي من فقدت زوجها، وأصبحت المسؤولة عن تربية الأسرة وتوفير متطلباتها، وأشد حرصًا على تعليم أبنائها، فأخرجت لنا نماذج مشرفة تخدم بلدها.

وأكد أهمية دعم المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة عبر التسويق والترويج لمنتجاتهم، أو تمويلها، وتهيئة الظروف التي تساعدها على الانتاج، ومنحهم قروضا ميسرة دون فوائد، بما يسمح بتوسيع خيارات العمل أمامها.