افتتاح معرض "إزهار" بجاليري سفر خان مطلع يونيو

يستعد جاليرى سفر خان بالزمالك، لافتتاح معرض فني تشكيلي جماعي بعنوان "إزهار" في الفترة من 1 يونيو إلى 15 أغسطس المقبل.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال، نحو 37 عملا فنيا من نحو 28 فنانا مختلفا، منقسمة إلى 3 أساليب؛ الأعمال التصويرية، التجريدية والنحت في احتفال مدوي ومستقبل مشرق للفن المصري المعاصر.

الأعمال التصويرية تتألف من أعمال؛ أحمد صابر، علاء أبو الحمد، علاء عوض، هند الفلافلاى، محمد ربيع، نادية وهدان، سارة طنطاوى، يسرا حفاد، أحمد نصير، أسماء خورى وحسين زهران.

واللوحات تصور للأشكال البشرية، وغالبيتها من الإناث، والتي هي المحور الأساسي في كل من هذه الأعمال باستثناء تصوير علاء عوض لتأبين قناة السويس، الذي هو تمجيد لعمل محمود سعيد الجوهري والذي تصوره عوض بطابع فرعوني واضح.