توريد 144 ألف طن قمح لصوامع الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم حتى مساء أمس الأحد، توريد 144 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وقال محافظ الدقهلية إننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن، وأشار إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الاقماح تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طن.

وأوضح مختار أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفوري مع أي مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين مؤكدا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامه الجميع.

وقال المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين، إنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع كميات بلغت 144459 طن، منذ بدء التوريد من قمح مصري إنتاج 2020 حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، فتم توريد 33 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و91 ألف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و19.5 ألف طن في صوامع البنك الزراعي المصري مشيرا إلي أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 26 يوم.