محافظ أسيوط يؤكد تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي لمخالطي حالات كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ19" منعا لانتشار العدوى لآخرين بكافة مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالمحافظة حفاظاً على صحة المواطنين مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقاً للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وبناءً على توجيهات وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بأسيوط.

ناقش الاجتماع مراجعة تطورات الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد داخل مراكز وقرى المحافظة وأعداد المصابين والوفيات والإجراءات الاحترازية المقررة ومتابعة تنفيذها أولاً بأول فضلاً عن الاطمئنان على وسائل ومستلزمات مكافحة العدوى في مستشفيات العزل بأسيوط بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين في المربع السكني الخاص بهم دون أي اختلاط بآخرين وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة والإدارة الصحية والوحدة المحلية التابعة لهذه الأماكن ومديرية الأمن.

واطمئن المحافظ على سير الأوضاع الصحية بالمحافظة والتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة وتنفيذها لكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الاجتماع إجراءات مديرية الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الإيجابية والمخالطين لهم وتفعيل فرق الرصد والتقصي والمتابعة المستمرة والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لنشر فرق التعقيم والتطهير بكافة القرى والنجوع لتطهير جميع المستشفيات والوحدات الصحية وذلك في إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظاً على حياة المواطنين.