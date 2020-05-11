ضبط 1013 قضية تموينية في حملات مكبرة خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في عدد من المحافظات، عن ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وضبطت الحملات المدير المسؤول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة لحيازته 5,300 طن سلع غذائية عبارة عن مفروم لحوم، ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

كما ضبطت الحملات مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية لحجبه 4 أطنان سكر حر مجهول المصدر عن التداول، بقصد رفع أسعارها.

كما ضُبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول 38100 قطعة قفاز مجهولة المصدر، بقصد رفع أسعارها.

وضُبط أيضًا مالك شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، لحيازته 1,950 طن سكر تمويني، حيث قام المذكور بتفريغها وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة باعتبارها "سكر حر"، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة مدون عليها سكر تمويني مُدعم. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.