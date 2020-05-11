بولندا تعلن عن موعد جديد لانتخابات الرئاسة خلال أسبوعين

قال رئيس مفوضية الانتخابات ببولندا، إن أمام رئيس البرلمان 14 يوما كي، يعلن موعد انتخابات رئاسية جديدة بدلا من انتخابات أمس التي على الرغم من عدم إلغائها رسميا لم تجر بسبب فيروس كورونا.

وينهي هذا الإعلان على ما يبدو نقاشا حادا جرى في الأسابيع الأخيرة بشأن الموعد الذي يتعين إجراء الانتخابات فيه وشهد انقساما داخل التحالف الحاكم ودفع المعارضة لاتهام الحكومة بإهمال الصحة العامة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"

وأصرت حكومة حزب القانون والعدالة القومي على عقد الانتخابات في موعدها المقرر ولكنها اضطرت للاعتراف في الأسبوع الماضي بعدم استطاعتها تنظيم الانتخابات خلال جائحة كورونا.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان "لم يكن متاحا التصويت للمرشحين في ..الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 10 مايو 2020".

وقال رئيس المفوضية سيلويستر مارسينياك لمحطة "تي.في.إن 24" الخاصة إنه يتوقع إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما من إعلان رئيس البرلمان لموعد جديد. وهذا يعني إجراء الانتخابات في أواخر يوليو على الأكثر.