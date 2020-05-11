خلال 24 ساعة.. ضبط 181 قطعة سلاح و215 قضية مخدرات وتنفيذ 52 ألف حكم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من الخارجين على القانون.

وضبطت الحملة 181 قطعة سلاح ناري، بحوزة 149 متهمًا، إضافة إلى 3 تشكيلات عصابية ضموت 10 متهمين ارتكبوا 14 حادثًا متنوعًا.

ونفذت الحملة 51857 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما ضبطت 215 قضية مخدرات بحوزة 230 متهمًا، إضافة إلى 47 متهمًا ومراقببين هاربين، و25 لممارستهم أعمال البلطجة.

وضبطت الحملة 180 دراجة نارية مخالفة، وأعادت دراجتين مُبلغ بسرقتها.

وأسفرت جهود الحملة أيضًا عن ضبط 15804مخالفة مرورية، وفحص 68 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية عينات 8 منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.