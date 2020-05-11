صور.. مصادر بكييف: المنزلاوي مقرب من الأب الروحي للإخوان في أوكرانيا

حملة واسعة تقودها قناة الجزيرة القطرية الإخوانية الممولة من تركيا، بعدما ألقت السلطات الأوكرانية، مساء الخميس الماضي، القبض على الإخواني المصري الهارب معتز محمد ربيع أو "معتز المنزلاوي"، والمدان قضائيًا لتورطه في عمليات عنف وإرهاب في مصر.

"الوطن" توصلت إلى مصدرين ذات صلة في أوكرانيا أفصحا عن معلومات تخص الإخواني الهارب معتز محمد ربيع أحمد أو "معتز المنزلاوي"، الأول في العاصمة الأوكرانية كييف والثاني في مدينة بولتافا والتي تقع في جهة الشمال الشرقي من أوكرانيا.

في الأول من نوفمبر عام 1993 ولد معتز المنزلاوي في محافظة الفيوم، والتحق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مصر، وألقي القبض عليه واعتقل في ديسمبر 2013 بتهمة الانضمام لتنظيم الإخوان الإرهابي المحظور في مصر، بعدها هرب في سبتمبر 2014 بمساعدة بعض القيادات الإخوانية.

مصدر: المنزلاوي التحق بجمعية الفجر الإسلامية برئاسة الشرافي الفلسطيني المطلوب أمنيا

وقال مصدر في كييف لـ"الوطن": "وصل معتز المنزلاوي إلى أوكرانيا عام 2015، وتحديدًا إلى مدينة بولتافا والتحق بكلية طب الأسنان وأيضًا التحق بجمعية الفجر الإسلامية والتي يرأسها الفلسطيني المطلوب أمنيًا محمد عواد الشرافي وهو مفتي جمعية الفجر الإسلامية وإمامها، وهو أيضًا سجين سابق في أوكرانيا تم اعتقاله بتهمة خطف شخص في عام 2012، وسجن في أوكرانيا لمدة 4 سنوات ليحتضن الشرافي الشاب القادم من مصر معتز ووفر له المساعدة، عندما علم أنه هارب من مصر، وأصبح الشاب الإخواني الهارب حديث الذراع الأيمن لمحمد الشرافي في جمعية الفجر الاجتماعية الدينية".

وكان جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" بالتعاون مع الشرطة ألقى القبض على معتز المنزلاوي المطلوب للإنتربول.

وأفاد المتحدث باسم الإدارة الإقليمية لجهاز الـ"إس بي أو" ألكسي سكريلنيك، بأنَّ المطلوب، متهم بارتكاب جرائم خطيرة في بلده، مشيرًا إلى أنَّه ينتمي إلى التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين" ويروّج للأفكار الأصولية بين المسلمين في منطقة بولتافا، لافتًا إلى أنَّ كييف تخطط لتسليم المتهم إلى مصر.

مصدر: المنزلاوي كان يلقي خطب ومحاضرات تدعو للهجوم على مصر

فيما قال مصدر آخر في مدينة بولتافا الأوكرانية، إنَّ نشاط الجمعية يتمثل في التروّيج لفكر الإخوان وهي فرع التنظيم الدولي للإخوان في أوكرانيا، ومحمد عواد الشرافي يحرض ضد الدولة المصرية ويلقي خطب ومحاضرات تدعو للهجوم على مصر ونشاطة سيء للغاية.

مصدر: المنزلاوي تزوج من أوكرانية للحصول على الإقامة الدائمة

وأضاف المصدر لـ"الوطن": "معتز تزوج من فتاة أوكرانية وحصل على الإقامة الدائمة ثم طلقها وتزوج من فتاه أخرى بمباركة الشرافي الذي يعتبر الأب الروحي لجماعة الإخوان في أوكرانيا، والذي كان لديه دعوات في عام 2013 لتنفيذ عمليات اغتيال في مصر"، مشيرًا إلى أنَّ معتز المنزلاوي اعتقل في 7 مايو الجاري.

الشرافي وأعوانه يشنون حملة على السوشيال ميديا لإطلاق سراح الإخواني

وأضاف المصدر، أنَّه تم شن حملة كبيرة من محمد الشرافي وأعوانه على صفحات التواصل الاجتماعي في أوكرانيا والقنوات التي تبث من قطر وتركيا للدفاع عن "معتز"، ومطالبة السلطات الاوكرانية بعدم تسليمه إلى مصر وإطلاق سراحه، زاعمين أن حياة الإخواني الموقوف في خطر.