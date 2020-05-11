جامعة أسيوط توزع 1100 شنطة رمضانية على الفئات الأولى بالرعاية

أكد الدكتور حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، ورئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر، مواصلة الجامعة بالتعاون مع الجمعية للحملة الخيرية السنوية، وتوزيع شنط رمضان على الأفراد حيث جرى توزيع 1100 شنطة تبرعا من أهل الخير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأصدقاء الجمعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئة، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه جرى توزيع الشنط الرمضانية على العمال داخل الجامعة غير القادرين، كما توجهت الجمعية خارج أسوار الجامعة في عدد من الشوارع والميادين وبعض المناطق الأكثر احتياجاَ بأسيوط.