 البابا يكتب "مختارات من حلو الكلام" في العدد الجديد من مجلة الكرازة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، للمرة الرابعة على التوالي، العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطقة الناطقة باسمها، الكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمجلة والصفحات الكنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون نسخة ورقية، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، بسبب حظر حركة المواطنين المفروض حاليا لمواجهة فيروس كورونا.

وحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة، صورة للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية من الداخل، خلال تجديدها الذي أوشك على الانتهاء، مع الحفاظ على الطابع المعماري الأثري الجميل لها، وتعتبر "المرقسية بالإسكندرية" أول كنيسة في مصر فقط وأفريقيا، إذ يرجع تاريخ إنشائها إلي القرن الأول الميلادي.

ويذخر العدد بملف مفصل عنها منذ تأسيسها وحتى تجديدها مؤخرًا في عهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إعداد القمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وحملت افتتاحية العدد التي كتبها البابا تواضروس، عنوان "مختارات من حلو الكلام" لتحوي آيات من الكتاب المقدس ومجموعة منتقاة من روائع للحكم والأمثال والأقوال المأثورة في شتي مناحي الحياة.

أما عن المقالات فكتب الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بعنوان "سفر القضاة" متناولا بصورة مركزة وبعمق موضوعات السفر، فيما تأمل الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، في بعض وعود السيد المسيح في مقاله بعنوان "القيامة وتحقيق الوعود".

وعن وصف علية صهيون وأهم الأحداث التي شهدتها، كتب الأنبا متاؤس تحت عنوان "العلية"، بينما تحدث الأنبا تكلا، أسقف دشنا حول شخصيات في القيامة في مقال بعنوان "عودة الأمل : تلميذي عمواس ".

من جهة أخري أستعرض الأنبا موسي، أسقف الشباب شعار ومحاور مهرجان الكرازة 2020 تحت عنوان "كنيستي روح وحياة"، إضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات المهمة والهادفة لكوكبة من الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أنّ مجلة الكرازة، نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.