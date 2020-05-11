كوريا الجنوبية تدرس فتح أبواب المدارس رغم تزايد إصابات كورونا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم، أنها تناقش مع وزارة التعليم والسلطات الصحية الجدول الزمني لفتح أبواب المدارس وذلك في الوقت الذي تزايدت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المرتبطة بالعدوى الجماعية في ملاهي ليلية في إيتوان بسول.

وقد أعلنت البلاد في الأسبوع الماضي عن خطتها لفتح المدارس بدء من يوم 13 مايو على مراحل، حيث سيعود فيه طلاب المدارس الثانوية في الصف الثالث إلى مدارسهم.

وبموجب الخطة، سوف يعود الطلاب في الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الإعدادي، والصفين الأول والثاني الابتدائيين إلى مدارسهم في 20 مايو. وسيعود طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الإعدادي والصفين الثالث والرابع الابتدائيين إلى مدارسهم في 27 مايو.

وسيعود طلاب الصف الأول الإعدادي والصفين الخامس والسادس الابتدائيين إلى مدارسهم في 1 يونيو، حسبما أشارت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ولكن ارتفاع عدد حالات الإصابة المرتبطة بالملاهي الليلية آثار المخاوف من العدوى الجماعية، ويثير آراء حول الحاجة إلى إعادة النظر في الجدول الزمني لفتح أبواب المدارس.

وأوضح المسؤول الرفيع في وزارة الصحة "يون تيه-هو" أنه حسب علمه، تناقش وزارة التعليم هذه المسألة بشكل عميق، وأضاف أنها ستعلن بشكل منفصل ما يتعلق بها.وأضاف أن السلطات الصحية تضع منع إصابة مزيد من الأشخاص بفيروس كورونا في أولوياتها، مؤكدا أن التمييز والإدانة ضد الأقليات الجنسية لا يساهمان في اتخاذها الإجراءات الضرورية.