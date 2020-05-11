لمنع انتشار كورونا.. العراق يدرس إعادة فرض حظر التجوال الشامل

لمَّح وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم، إلى احتمال إعادة فرض حظر التجوال الشامل في البلاد بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقال التميمي، في بيان صحفي، أشرنا بدقة ونحذر من خطورة بقاء الوضع الحالي لنسب الإصابة في عدة مناطق في العراق والتي باتت تشكل بؤر وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى ناتجة عن عدم التزام أغلب سكان تلك المناطق بتعليمات الحظر الجزئي والتي تمنع التجمعات كافة، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن استمرار الإصابات بالمعدلات الحالية يدفعنا الى دراسة عدة خيارات منها إعادة تطبيق الحظر الشامل أو الحظر الصحي المناطقي؛ لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الوباء وتقليل الآثار الكارثية على صحة وحياة أهلنا في العراق.

وأشار التميمي إلى أن "خطورة المرحلة الحالية واستمرار تصاعد معدلات الإصابة في دول الجوار يتطلب التزام المواطنين كل بتعليمات الحظر الصحي الجزئي وخاصة لبس الكمامات بشكل دائم في الشارع وأماكن العمل، والامتناع بشكل كامل عن حضور التجمعات الاجتماعية والدينية والثقافية، وعدم الخروج من المنزل إلا للاحتياجات الضرورية؛ لأهميتها في كسر سلسلة انتقال الوباء بين الأفراد وتقليل نسب الإصابة في العراق وما يرافقها من تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء.