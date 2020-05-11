إخلاء 4 عقارات مجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

أكد اللواء ماهر هاشم رئيس حي باب الشعرية، إخلاء 4 عقارات مجاورة للعقار المنهار المنشأ من عام 1981 بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية للتأكد من الحالة الإنشائية للعقارات ومدى صلاحيتها وهل تحتاج ترميم أم لا.

وأضاف هاشم لـ"الوطن"، أن لجنة هندسية من مكتب نائب محافظ القاهرة تعاين العقارات المجاورة للعقار المنهار وهو خال من السكان ومكون من أرضي و5 طوابق عبارة عن ورش أحذية مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وأشار إلى أن النيابة العامة تجري تحقيقا حول الواقعة وحادث الانهيار، لافتا إلى أن الحارة التي يوجد بها العقار المنهار تقوم على ربوة مرتفعة وبها نحو 20 عقارا منشأة قديما على حوائط حاملة وأساسات عادية، مؤكدا أن المنطقة بحاجة إلى تطوير حفاظا على أرواح المواطنين فيما بعد.