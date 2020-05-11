بريد الظاهر لمستحقي الـ500 جنيه: البطاقة والرسالة مهمين عشان تصرفوا

قال صبري فتحي مدير مكتب بريد الظاهر، إنّ من يستحق صرف المنحة هم العمالة غير المنتظمة، التي تعاني من عدم توافر فرص عمل لهم: "الرئيس عبدالفتاح السيسي تفضل بالإعلان عن منحة للعمالة غير المنتظمة".

وطالب فتحي، خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "صباح الخير يامصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، المستحقين للصرف باصطحاب بطاقة الرقم القومي والرسالة التي تم استلامها على هواتفهم، إلى مكتب البريد أثناء الصرف، موضحا أنّ عدد المخالفين في المرحلة الأولى تجاوز 400 شخص في المكتب.

وأكد أنّ هيئة البريد تصرف كارت "إيزي باي" مجانا للعمالة غير المنتظمة مدة الـ3 أشهر: "عندنا كارت تاني اسمه ميزه ولسه جايلنا النهارده، ولسة بادئين شغل معاه".