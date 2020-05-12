أسعار السمك اليوم الثلاثاء 12-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها أسعار مختلف أنواع السمك في الأسواق، اليوم الثلاثاء 12 مايو، وجاءت أسعار السمك كالتالي:

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 70 جنيها.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 135 إلى 160 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 125 إلى 200 جنيه.

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي بين 30 إلى 32 جنيها.

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 65 إلى 75 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا بين 80 إلى 130 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

سمك الماكريل

سعر كيلو سمك الماكريل 45 جنيهَا.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الفيليه

تراوح سعر السمك الفيليه بين 70 إلى 90 جنيها.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيها للكيلوجرام.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 40 إلى 50 جنيها للكيلوجرام.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 100 إلى 360 جنيها.