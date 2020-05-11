"حياة كريمة" تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية في قرى وادي العلاقي

تفقد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، وأعضاء لجنة "حياة كريمة" قرى وادي العلاقي جنوب شرق مدينة أسوان بـ 160 كم، بحضور قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع؛ للمعاينة الميدانية، والوقوف من أرض الواقع على مواقع بعض المشروعات الخدمية التي سيجرى تنفيذها بمختلف قرى وادي العلاقي.

كما تفقد بعض المنشآت والمرافق التي سيجرى تطويرها ورفع كفاءتها؛ للمساهمة في تحسين مستوى معيشة مواطني وادي العلاقي ومنها تطوير مبنى الوحدة الصحية بالقرية بتكلفة 25 مليون جنيه، حيث تقع على مساحة 450 م2، وتضم عيادة لصحة الأسرة، ومعمل للتحاليل الطبية، بجانب صيدلية ومكاتب إدارية وسكن للأطباء وأطقم التمريض.