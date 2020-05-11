عامل ونجله يقتلان شاب بسبب علاقة غير شرعية في قليوب

شهدت مدينة قليوب جريمة قتل بشعة، حيث قام عامل ونجله باستدراج شاب إلى منزلهما، وقاما بالتعدي عليه بالضرب حتى الموت، ووضعاه في جوال وأشعلا فيه النيران لإخفاء معالم جريمتهما انتقاما لشرفهما بعد أن أقاما علاقة غير شرعية مع نجلة الأول وشقيقة الثاني، وتم نقل الجثه إلى مستشفى قليوب العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة متفحمة في أحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز، انتقل على الفور، العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قليوب وبفحص بلاغات الإختفاء فى المنطقه تبين أن الجثه لشاب يدعى " م ح " 22 سنة، عامل بأحد المخازن، وباستدعاء أهله تعرفوا عليه.

وبسؤال والد القتيل، قال إن نجله أخبره أنه متوجه إلى منزل خطيبته، وبعدها لم يعرف عنه أي شىء، وحرر محضر باختفاءه، وتوصلت تحريات المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث المركز إلى أن أخر رؤية للمجني عليه كانت أثناء دخوله منزل خطيبته.

وبإجراء التحريات على أسرة خطيبته ووالدها، تبين أن المجني عليه كان على علاقة حب مع خطيبته، وتطورت العلاقه بينهما، وعندما علما والدها ونجله قررا الانتقام لشرفهما، فقاما باستدراجه إلى منزلهما بحجة تناول طعام الإفطار وما أن دخل المجني عليه المنزل، حتى قاما بضربه، ومواجهته بجريمته في حق نجلتهما، إلا أنه أكد لهما أنه سوف يتزوجها ويصلح الأمر، ولكنهما تماديا في ضربه حتى تأكدا من وفاته، وبعد ذلك قاما بوضعه في جوال وحملاه إلى مكان العثور عليه، بعد أن أشعلا فيه النيران. تم القبض على الأب ونجله، وبمواجهتهما، اعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على زمة التحقيق.