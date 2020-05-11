إلزام المترددين على البنوك بارتداء الأقنعة الواقية

وجه اتحاد بنوك مصر تعليمات لجميع البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة إلزام العملاء والمترددين على البنوك وفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بضرورة ارتداء أقنعة الوجه الطبية الواقية أو الكمامات قبل دخول مقرات البنوكن اعتبارا من الأحد المقبل.

وأكد الاتحاد، في بيان له، اليوم، ضرورة استمرار البنوك في اتخاذ كافة التدابير الوقائية الأخرى داخل الفروع.

وناشد اتحاد بنوك مصر جموع المواطنين المترددين على البنوك بالالتزام بهذه الإجراءات حتى لا يتأثر عمل البنوك وتتمكن من أداء مهامها بشكل منتظم وتسهيل كل العمليات المصرفية.