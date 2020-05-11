تجديد حبس سباك 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله شقيقه بشبين القناطر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر، حبس سباك 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل شقيقة لخلافات مالية بينهما.

كان العميد أحمد صلاح مأمور مركز شبين القناطر قد تلقي إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول "م.ح.ح"، 32 عاما، بدون عمل، جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد.

انتقل على الفور المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه ويدعى "ك.ح" 30 عاما، سباك حيث قام بطعنه بالسكين بسبب مطالبة القتيل من المتهم منحه مبلغا من المال فرفض بحجة أنه أعطاه أموالا أكثر من مرة ولم يردها إليه فنشبت بينهما مشاجرة قام الثاني على إثرها بطعن شقيقه بالسكين، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسه وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.