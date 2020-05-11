التنمية المحلية: لا تراخيص لأي عقار دون جراج

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن أنّ وزارة التنمية المحلية أصدرت تعليمات للمحافظين، بمراجعة تراخيص المباني السكنية الجديدة بالمحافظات، والتأكد من توفير جراجات لانتظار السيارات بكل مبنى ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التي تقدم بها مالك العقار.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أن التوجيهات تضمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الالتزام بذلك، وعدم توصيل المرافق لأي عقارات جار إقامتها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية، ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت اليوم إيقاف تراخيص المباني الجديدة أو التعليات للمباني السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقي المحافظات، وطبقا لرؤية المحافظ في هذا الشأن.