"الصحة" تحذر من استغلال اسم الوزارة أو مستشفياتها في جمع التبرعات

شكرت وزارة الصحة والسكان المبادرين بتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من مؤسسات أو جهات أو أفراد، من خلال تقديم الدعم بكل أشكاله سواء المادي أو العيني، أو حتى الخبرات، مشيدةً بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني في مواجهة فيروس كورونا، خصوصًا في ظل تسخير الدولة لكل إمكانياتها لتخطي هذه الأزمة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المكتب الفني لوزيرة الصحة الكائن بـ3 مجلس الشعب بديوان عام الوزارة هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلقي المساهمات، كما يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: supportmoh@mohp.gov.eg.

وشدد مجاهد على أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يستخدم اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات أو التبرعات، خصوصًا خلال شهر رمضان، منعًا لاستغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.