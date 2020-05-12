بعد تشغيلها تجربييا.. المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة حل جذري لأزمة القمامة

يمثل إنشاء المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة، حلا جذريا لمشكلة القمامة والتراكمات بشوارع المدينة، التي عانت طويلا بفعل تلك القمامة، حيث لم تجدي محاولات المحافظين والمسؤولين المتعاقبين، على حل تلك الأزمة، وما تخلفه من مشاكل أخرى، حتي نجح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحالي، في إطلاق مرحلة التشغيل التجريبي لها، ودعمها بالمعدات والكوادر البشرية.

وتستعرض "الوطن" أهم ما تتميز به المحطة من خلال السطور التالية:

المحطة مقامة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25.5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا، من القمامة، وستسهم في تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد فى رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.

يوجد مقترح باستغلال المحطة في فرز المخلفات وكبسها قبل نقلها، ما يخفض عدد النقلات ويوفر الجهد والتكاليف، ويتيح لها إعادة تدوير المخلفات.

المحطة تخدم أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، في تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد في رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.

وتعد المحطة، نموذجا متطورا، فيه الاشتراطات والسلامة البيئية من خلال انشاءه بصورة مغلقة تمنع الانبعاثات والروائح الكريهة، حفاظا على سلامة المواطنين.

التصميمات الخاصة بالمحطة، جرت على أحدث تكنولوجيا ألمانية، وتستقبل 2000 طن قمامة يوميا، وجرى شراء معدات المحطة، بتمويل من منحة الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية، حيث تم شراء 3 عربات مقطورة 50 متر، و3 لودرات، وجرى تزويد المحطة بنظام إليكتروني، مراقب بالكاميرات، لمعرفة عدد السيارات التي تدخل بالمحطة، ومعرفة الكميات لإحكام السيطرة على المنظومة، وعدم إلقاء أي قمامة بالشوارع.

تعكف المحافظة حاليا، على أعمال رصف طريق البطيء المؤدي إلى المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي بحى شرق شبرا الخيمة، التي تبلغ تكلفته 8.5 مليون جنيه.

وأصدر المحافظ تعليماته، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف في التوقيتات المحددة، حيث تم عمل منظومة إدارية لإحكام السيطرة على التشغيل بشكل جيد ومنضبط.

أوضحت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أنه يبلغ إجمالي المتولد اليومى من القمامة بالمحافظة، من 4500 طن إلى 5000 طن بكل مدن المحافظة، ولا يوجد سوى مصنع تدوير واحد بالمحافظة بمدينة الخانكة، بطاقة يومية 400 طن فقط، إلى جانب وجود 13 محرقة بعرب العليقات بالخانكة، ومحطتى وسيطتين بطوخ والخصوص.

وأضافت نائب محافظ القليوبية، أن المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة تم الانتهاء منها كإنشاءات مدنية، وجرى البدء في التشغيل التجريبي، مشيرة إلى أن مدينة شبرا الخيمة وحدها، تنتج يوميًا 1900 طن.

كما أنه يوجد 33 متعهد لجمع القمامة بمدن الخصوص وشبرا الخيمة وبنها والقناطر الخيرية، إلا أنه لا يتم تجميع سوى 10% فقط من الوحدات السكنية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحطة الجديدة ستحل أزمة القمامة بشبرا الخيمة، والتى تعانى من وجود تراكمات قمامة، نتيجة الكثافة السكانية العالية، حيث يتجاوز تعداد سكانها المليون مواطن، ولذلك قامت المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة، بإنشاء المحطة لخدمة المدينة والتخلص من مشكلة القمامة.