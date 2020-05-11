نائب يشيد بتعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الوقاية من الأمراض المعدية، وتخويل السلطات الصحية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع الأمراض التي تشكل خطورة وتهدد الصحة العامة داخل المجتمع، لا سيما في المرحلة الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عامر في بيان له، أنّ التعديلات وضعت حدا عقابيا لأي مواطن من شأنه تعطيل دفن الموتى المصابين بالفيروس، وتغليظها لحد الحبس والغرامة، منوها بأنّ الوقائع التي حدثت الفترة الماضية من منع الالتهاب استلام جثث ذويهم، بحجة احتمالية نقل العدوى لهم، كانت تستلزم إقرار تشريع يتصدى لمثل هذه الأفكار غير الآدمية والمتعارضة مع الشعور الديني والاجتماعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ البرلمان دعم أزمة فيروس كورونا بعدد من مشروعات القوانين، التي ساهمت في تقليل التبعات والآثار السلبية التي تسببت فيها هذه الجائحة.