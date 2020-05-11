أسماء شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإجراءات التعاقد بالتقسيط

تعمل شركات البترول خلال الفترة الأخيرة على توصيل الغاز الطبيعي بالمنازل، وفقًا للبرنامج الموضوع له، إذ جرى توصيل الغاز لأكثر من 10 ملايين منزل، والخطة تستهدف التوصيل لمليون و250 مواطنا.

وتقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية أسماء شركات توصيل الغاز للمنازل وطريقة التعاقد بالتقسيط على النحو التالي:

إجراءات تقسيط الغاز

يتم توصيل الغاز إلى المناطق السكنية بنظام التقسيط دون مقدم على مدة 6 سنوات، بأقساط شهرية متساوية على أن يتم سداد قيمة الأقساط مع فواتير استهلاك الغاز الشهرية دون فوائد، من خلال الخطوات الآتية:

1. يتجه العميل إلى الشركة التابعة لمنطقته السكنية من خلال مكاتب خدمة العملاء.

2. يقدم طلب توصيل الغاز الطبيعي بعمل مقايسة لقيمة الأعمال المطلوبة، مرفقا به صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع)، إيصال كهرباء حديث باسم المشترك، صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).

3. يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك بصالة استقبال العملاء بمقر شركة الغاز في المنطقة التابع لها.

وتقوم عدد من الشركات تحت إشراف وزارة البترول، بتوصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق السكنية، وهي على النحو التالي:

شركة تاون جاس

بالنسبة لمحافظة القاهرة تعمل بها شركة "تاون جاس"، وتشمل أحياء "الزيتون –الزاوية الحمراء - العباسية - المعادي - دار السلام - حلوان – شبرا - الشرابية - عين شمس - المطرية – مدينة نصر – مصر الجديدة - وسط القاهرة".

كما تعمل "تاون جاس" في محافظة الجيزة وتشمل أحياء ومراكز "العجوزة – العمرانية - الهرم – فيصل- إمبابة"، وفي محافظة الإسكندرية تعمل تاون جاس في أحياء "شرق بحر وقبلي وغرب الإسكندرية"، إضافة إلى الإسماعيلية منقسمة مع شركة غاز مصر، وفي القليوبية، وبورسعيد.

شركة غاز مصر

وتعمل شركة "غاز مصر" في عدد من المحافظات، بينها "القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - المنوفية - الدقهلية - الغربية - أسوان - الأقصر- القليوبية - الشرقية".

شركة ناتجاس

وتعمل شركة "ناتجاس" في مناطق "مدينة السلام والمقطم بالقاهرة - مدينة 6 أكتوبر – محافظة البحيرة".

شركة ماي جاس

وتعمل شركة "ماي جاس"، في محافظات ومدن "المعصرة بحلوان - والصف بالجيزة".

شركة غاز القاهرة

وتعمل "غاز القاهرة" في عدد من المحافظات، وبينها: "العاصمة الإدارية الجديدة - القلج والجبل الأصفر- مدينة بدر- مدينتي - مدينة هليوبوليس - مدينة المستقبل الجديدة - الكيلو 45 - محافظة الشرقية".