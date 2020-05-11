توزيع كمامات وقفازات على الطلاب وأولياء أمورهم أثناء تسليم الأبحاث بكفر الشيخ

وزع مدراء المدارس ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، كمامات وقفازات، على الطلاب وأولياء أمورهم، أثناء تسليم الأبحاث الطلابية الورقية والتسجيل الإلكتروني، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تسليم الطلاب للأبحاث بالمدارس الابتدائية والإعدادية بـ13 إدارة تعليمية، والمستمر حتى يوم السبت المقبل، الموافق 16 من نفس الشهر، وسط اجراءات احترازية، واثنت على التزام العاملين بالمدارس والطلاب وأولياء الأمور بالكمامات والقفازات والإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسلوب تسليم الأبحاث الكترونيا او ورقيا.

وتأكدت وكيل الوزارة، من تنفيذ كافة التعليمات خلال الاجتماع مع مديري عموم الإدارات التعليمية عبر منصة WEBX، من حيث تنظيم المقاعد والمسافات بين كل طالب وولي أمر لا تقل عن متر مربع، وتطهير ورش كافة المرافق بالمدارس بالمطهرات قبل توافد أولياء الأمور وبعد انتهاء اليوم، والالتزام بارتداء الكمامات كإجراء احترازي، وفقاً لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت على أنها تابعت تسليم المشروعات البحثية وسيره في خطين متوازيين" التسليم الورقي بالمدارس وفقا للجدول المعلن وآليات التنفيذ المتبعة، و"التسليم الالكتروني عبر منصة EDMODO على مدارس الأسبوع وفي أي وقت"، وأن جميع المختصين في التطوير التكنولوجي يقومون بالرد المباشر على كافة التساؤلات الطلابية حيال الاستفسارات بشأن المنصة، ورفع الأبحاث الكترونياً.

وأوضحت أنها كلفت جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية الـ 13، ومديري المراحل والموجهين بمتابعة جميع المدارس، وحل أي مشكلة أثناء تسليم المشروعات البحثية، مشيرة إلى أنها شكلت غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية الـ13 للمتابعة والرد على أي استفسارات من الطلاب أو أولياء الأمور، وشهدت المدارس تسليم المشروعات البحثية للصفوف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي، والأول الثانوي المستهدف "المنازل والدمج والتربية الخاصة و أبناؤنا في الخارج".

وشددت وكيل الوزارة على تنفيذ تعليمات الوزارة تماما من حيث عدم ربط تسليم المشروعات البحثية بالمصروفات الدراسية، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة.