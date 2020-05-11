وزير قطاع الأعمال: ندرس ربط الأجر بالإنتاج  

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنّ تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام ليست ضد حقوق العمال، بل على العكس، متابعا: "العمال فوق راسنا، وطلبنا يكونوا شركاء حقيقيين".

وأضاف وزير قطاع الاعمال، خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قبل قليل، أنّ هناك تحركات لربط الأجر بالإنتاج، قائلا: "ندرس في اللوائح فكرة ربط الأجر بالإنتاج، ليحصل العامل على حقه".

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، وافقت مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ويستهدف القانون بحسب المذكرة الإيضاحية، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير للشركات القابضة أو التابعة، بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.

ويتضمن التعديل التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة، لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.