حظك اليوم الثلاثاء 12-5-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء من الشخصيات المفكرة التي تميل إلى النقد، ويأخذ وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

يدفعك الفلك للعمل بإصرار وتُظهر مشاعرك وآراءك بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

ومن أبرز مشاهير برج العذرائ الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.