بالكمامة.. ندى بسيوني تنشر صورة جديدة لها على إنستجرام: يوم لطيف أهو

ندى بسيوني
نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها بداخل سيارة مرتدية كمامة، كإجراء احترازي لعدم الإصابة بفيروس كورونا.
View this post on Instagram مالها الكمامة عادية اهي .. يوم لطيف اهو عادي اهو صباح الخير A post shared by Nada Bassiouny (@nadabassiouny) on May 11, 2020 at 2:47am PDT
مالها الكمامة عادية اهي .. يوم لطيف اهو عادي اهو صباح الخير
A post shared by Nada Bassiouny (@nadabassiouny) on May 11, 2020 at 2:47am PDT
وعلقت "بسيوني" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "مالها الكمامة عادية أهي.. يوم لطيف أهو عادي أهو.. صباح الخير".