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بالكمامة.. ندى بسيوني تنشر صورة جديدة لها على إنستجرام: يوم لطيف أهو

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محمد متولي
05:52 م | الإثنين 11 مايو 2020
ندى بسيوني

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها بداخل سيارة مرتدية كمامة، كإجراء احترازي لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وعلقت "بسيوني" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "‏مالها الكمامة عادية أهي.. يوم لطيف أهو عادي أهو.. ‏صباح الخير".