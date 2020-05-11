25 مايو.. عرض مسلسل قطار الحياة على "نتفليكس"

أعلنت شبكة "نتفليكس"، عن موعد طرح مسلسل "قطار الحياة" لجمهورها، حيث تعرض الحلقتين الأولى والثانية من الجزء الأول يوم 25 مايو الجاري، ثم تعرض بقية الحلقات أسبوعيًا بدءًا من شهر يونيو.

ويصور المسلسل، الأحداث بعد سبع سنوات من تحول العالم إلى أرض قاحلة مجمدة بالكامل، حيث يركز على ما تبقى من البشر الذين يسكنون قطار يجر 1001 عربة، ويدور بلا انقطاع حول الكرة الأرضية.

وتعكس أحداث هذا الإنتاج التلفزيوني المشوق مختلف أشكال الحروب الطبقية، والظلم الاجتماعي، وسياسات النجاة.

المسلسل مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة، وفيلم "Parasite" للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار بون جون.

يقوم ببطولة المسلسل كل من أليسون رايت، وميكي سومنر، وسوزان بارك، وإيدو جولدبيرج، كايتي ماكجينيس، والممثلة الحائزة على جائزة توني والمرشحة لجائزة جرامي لينا هول، وأناليس باسو، وسام أوتو، وروبرتو أوربينا، وشايلا فاند، وجايلين فليتشر.