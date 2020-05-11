نقابة العلميين تعلن ظهور 3 حالات اشتباه بكورونا لموظفين بمقر الألفي

قال الدكتور محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إنه قد ظهرت 3 حالات اشتباه بكورونا بين موظفي النقابة العامة، حيث تم عزل حالة بعد ظهور الأعراض الأولية للإصابة لحين ظهور نتيجة المسحة، وحالة ثانية بالحجر الصحي المنزلي، والحالة الثالثة لمخالط شارك في جنازة متوفي بكورونا.

وتابع "غريب" في بيان له، "نهيب بجميع موظفي النقابة العامة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة ١٤يوما للتأكد من عدم الإصابة، وأيضا لمن ترددوا على مقر النقابة العامة بالألفي الفترة السابقة من جموع العلميين".

وطالب وكيل النقابة، بتدخل الدولة في غلق المقر الرئيسي بالألفي وتطهيره لمدة 14 يوما لحماية الجمهور والموظفين، "الذين هم عجلة العمل ومنوط بهم تيسير أمور وخدمات العلميين" بحسب تعبيره.

وأشار "غريب"، إلى وجود ما أسماه بـ "تعنت من النقيب السابق في فتح المقر والتعامل مع الجمهور والتكتم على الحالات المشتبه بإصابتها، مما قد ينبئ بكارثة إذا ترك المقر مفتوحا".

وشدد على التوجيه بأخذ جميع الإجراءات الاحترازية للحماية بعدم الإصابة، "خاصة أنه لايوجد داع من فتح المقر الرئيسي في ظل أن الحسابات البنكية مغلقة بموجب حكم الحراسة ولا يقوم أحد بتقديم أي خدمات للأعضاء، إلا أن فتح المقرات يهدد بكارثة في الوقت الحالي" على حد زعمه.