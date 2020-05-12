لتجنب الخروج والملل.. أنشطة ممكن تنفيذها مع الأطفال في المنزل

كسر إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ9000 حالة، ومع تفشي كوفيد 19 في العالم، ينبغي اتباع إجراءات وقائية لتجنب العدوى، والتزام الجلوس في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقدمت وزارة التربية والتعليم، أفكارا لأنشطة يمكن تنفيذها مع الأطفال في المنزل، كالتالي:

توعية أفراد المنزل جميعًا بأساسيات الوقاية من فيروس كورونا مثل غسل اليدين بالمياه والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية، واستخدام الكحول لتطهير الأيدي في حال عدم توافر الصابون، واستخدام الكلور لتنظيف الأسطح.

وضع خطة يومية يشارك فيها أفراد الأسرة مثل الطبخ وتنظيف المنزل واللعب.

الاهتمام بالأكل الصحي، وممارسة الرياضة.

استخدام الانترنت للتواصل مع الأقارب والأصدقاء.