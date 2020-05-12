في ذكرى رحيله الـ31.. طاهر أبو فاشا "قيثارة الإذاعة"

عندما تذكر "ألف ليلة وليلة"، يتتبعها على الفور، ذكر الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، الذي رحل عن عالمنا، في مثل هذا اليوم 12 مايو من عام 1989، الذي قدم سلسلة طويلة من ليالي ألف ليلة وليلة، سواء في الإذاعة أو التلفزيون، على مدار سنوات عدة، تجاوزت الـ25 عامًا، لإذاعتها وعرضها خلال شهر رمضان الكريم، بخلاف "فوازير رمضان".

مع الإذاعة قدم طاهر أبو فاشا، أكثر من 200 عمل درامي، منها رحلات "السندباد البحري"، وتقديمه برنامج إذاعي، خلد من خلاله شهداء معركة قناة السويس في 26 يناير عام 1952.

ومن الدواوين الشعرية التي قدمها طاهر أبو فاشا، "القيثارة السارية"، "راهب الليل"، "صوت الشباب"، "الأشواك"، "الليالي"، أما ديوان "دموع لا تجف"، كتبه رثاءً لزوجته التي رحلت عام 1979.

تعاون طاهر أبو فاشا، مع كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال الأوبريت الإذاعي "رابعة العدوية"، والذي تم استغلال صوت أم كلثوم، في فيلم "رابعة العدوية" والذي قامت ببطولته نبيلة عبيد، فريد شوقي، ومن أشهر ما كتبه "الرضا والنور..أوقدوا الشموس انقروا الدفوف".

وظهر طاهر أبوفاشا، في لقاء نادر مع الشاعر فاروق شوشة، بالتليفزيون المصري، وسرد من خلاله مشواره الإذاعي وارتباطه بالفن والكتابة.