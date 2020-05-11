توريد 120 ألف طن قمح بالوادي الجديد

قال المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إن الكميات الموردة من الأقماح للصوامع داخل وخارج المحافظة بلغت 120 ألف طن قمح.

وأضاف أنه جرى تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، وأن التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التي تساعد على نجاح موسم الحصاد، وتابع أننا نعمل على قدم وساق من أجل استقبال القمح بصوامع المحافظة وذلك لتحقيق فائض كبير من المحصول.

وأوضح أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع التي خارج المحافظة، مؤكدًا استبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد عن ذلك.