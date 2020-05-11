لجنة مشتركة من صحة أسيوط والمحافظة لفحص أعمال مستشفى الإيمان العام

قامت صباح اليوم، لجنة مشتركة من مديرية الشئون الصحية وديوان عام المحافظة، بزيارة مفاجأة لمستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب أسيوط.

وقال الدكتور عصام نبيل مدير وحدة شئون مقدمي الخدمة ومدير إدارة التفتيش الفني بالمديرية، إن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ.

وأشار "نبيل"، إلى أنه تم فحص الموقع وقسم الاستقبال والأقسام الداخلية والعمليات والعناية والكلى والمبتسرين والعزل والصيدليات والمخزن والتأكد من توافر المستلزمات وأدوية الطواريء وإمكانيات كل قسم من أقسام المستشفى والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والجودة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتعزيز قدرات المستشفى لمحاربة فيروس كورونا المستجد، في إطار توجيهات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بضرورة التأكد من استعداد المستشفيات للتعامل مع كافة الحالات المترددة عليها، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للعاملين داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأضاف المعتصم بالله السيوطي، معاون مسئول وحدة الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة ومنسق عام للجنة، أنه تم خلال الجولة عقد لقاء مع إدارة المستشفى والطاقم المعاون من أطباء وهيئة تمريض وفنيين، وتم مناقشة تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة.

كما جرى مناقشة خطة العمل والتصور للمرحلة المقبلة والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية.

وفي سياق متصل اتفقت اللجنة مع إدارة المستشفى على وضع تصور لخط سير مريض كورونا، كما تم فحص أعمال الأقسام الداخلية للمستشفى والمخازن ودفاتر الحضور والانصراف، وتم التوجيه على عدد من النقاط المستحدثه الجاري تنفيذها بالتعاون مع إدارة المستشفى.