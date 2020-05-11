حلمي بكر يرفض انضمام مغنيي المهرجانات لـ"الموسيقيين": الحرامي له شعبة؟

واصل الملحن حلمي بكر، انتقاده لأغنية "بنت الجيران"، التي غناها حسن شاكوش وعمر كمال، بسبب مقطع "خمور وحشيش".

وقال حلمي خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس": "المقطع مش مناسب بالنسبة للمنطق وإيجابي بالنسبة للي بيتعاطى، واللي بيتعاطوا بيكتروا، عشان كده الأغاني دي بتنجح".

وحول مغني المهرجانات حمو بيكا، قال حلمي بكر: "عرض عليّ فلوس، وأنا بشكره وبخلي له فلوسه، ويوجهها لحد ممكن يفيده، أنا مش هفيده بالطريقة دي".

وتابع: "اللي بيقولوا إنهم ناجحين، فده نجاح الضجة، يعني مطرب لكل صباح، كل ما واحد بيطلع الأولاني بيقع، وفي منهم حلوين، أنا بحب شيبة، وأحب رضا البحراوي، وهو من أروع الأصوات اللي سمعتها، لأنه يملك أساليب في الأداء الشعبي ومفيدة في الشعبية الجديدة".

ورد حلمي بكر، على سؤال يتعلق بحصول نقابة المهن الموسيقية على مبالغ مادية من مغنيي المهرجانات، وقال: "كان في نظام اتعمل زمان عشان نلم المنتسبين بدل ما يشتغلوا بعيد عن عين النقابة، لكن دلوقتي بقى في تحايل وارتكاب للجريمة، وعشان كده تصدينا للأسلوب ده، بدليل إن معظمهم اتوقف، واوعي تقوليلي نعملهم شعبة، يعني الحرامي له شعبة".

كما رد على تصريح حمو بيكا، بأنه "مؤدي"، وليس مطربًا، وقال "بكر"، إن هذا التصريح يعتبر هروبًا، لأن المؤدي يعمل بالتمثيل ويكون له دور في الدراما، ويفيدها بالغناء.