19 مايو.. رحلة طيران رابعة لعودة المصريين العالقين في السودان

قال حسام عيسى السفير المصري في السودان، إن شركة "إير كايرو" ستنظم رحلة طيران رابعة يوم الثلاثاء 19 مايو الجاري، لنقل العالقين والمواطنين الذين يدخلون ضمن فئات النقل من السودان، وسجلوا أسمائهم في السفارة.

وأضاف "عيسى" - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن السفارة المصرية تهيب بالمواطنين الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن سرعة الحجز على تلك الطائرة لدى شركة "إير كايرو" في العنوان المعلن عنه من قبل السفارة.

وأشار الدبلوماسي المصري، إلى أن هذه هى الرحلة الرابعة من أجل استيعاب جميع أعداد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى أرض الوطن، من العالقين في السودان.

وأقلت رحلتا طيران أقلعتا يومي 5 و8 مايو الجاري 212 مصريًا من الخرطوم، ومن المقرر أن تُقلع الرحلة الثالثة بعد غد.