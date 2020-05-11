صندوق النقد يشيد بما حققته مصر من تحول ملحوظ قبل أزمة "كوفيد-19"

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على طلب مصر للحصول على 2.772 مليار دولار أمريكي بموجب "أداة التمويل السريع"، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشاد صندوق النقد الدولي، في بيان، بما حققته مصر من تحول ملحوظ قبل أزمة (كوفيد-19)، حيث نفذت برنامجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق وخبرائه.

وأشار الصندوق، إلى أن الجائحة والصدمة العالمية الناتجة عنه تشكلان اضطرابا اقتصاديا فوريا وشديدا يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له.