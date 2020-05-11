حزب إيطالي يطالب الحكومة بتوضيح علاقتها مع تركيا

طالب حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المعارض الحكومة الإيطالية، بتحديد علاقتها مع تركيا، إثر مشاركة جهاز استخباراتها في عملية تحرير المتطوعة سيلفيا رومانو، في الصومال، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية بالحزب، كارلو فيدانزا، في تصرح صحفي أدلى به اليوم: "هناك العديد من مناطق الظل، بدءا من مسؤولية أولئك الذين أرسلوا سيلفيا رومانو للعمل في تلك المنطقة (في دولة كينيا) بدون توفر أدنى مستوى من الأمن.

وأضاف فيدانزا: "ها هي إيطاليا تجد نفسها مضطرة لدفع فدية كبيرة لمليشيات حركة الشباب الإسلامية والاعتماد بشكل كامل على وساطة تركيا".

وتابع فيدانزا قائلا: "على الحكومة أن توضح أين وكيف تغيرت علاقتنا مع تركيا بعد إطلاق سراح سيلفيا رومانو".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو تعليقا على الجدل الدائر حول إطلاق سراح المتطوعة واتهامات للحكومة بدفع فدية: "بفضل جهود النساء والرجال في الدولة أعيدت سيلفيا إلى إيطاليا. وهذا هو الشيء الوحيد المهم".

وأعلنت تركيا أمس الأحد، أن استخباراتها تمكنت بعد تلقي طلب روما، من تحرير المواطنة الإيطالية، التي تم اختطافها في كينيا عام 2018 ونقلت لاحقا إلى الصومال.