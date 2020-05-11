حلمي بكر عن خلافه مع عمرو دياب: "بيحط مناخيره لحنيا"

علق الملحن حلمي بكر، على تهنئة المطرب محمد منير، لمغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على نجاح مهرجان "بنت الجيران"، الذي غناه مع المطرب عمر كمال.

وقال بكر خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس": "محمد منير قال كلام كويس في صالحه، شاكوش صوته كويس مش سيئ، ولكن لازم يستفيد باللي قاله له منير في حياته".

وحول علاقته بالفنان عمرو دياب، قال: "عندي أغاني من 40 سنة عايشة، وعندي لحن بصوته في البيت بقاله 30 سنة، بس اختلفنا، هو عمرو متعود يحط مناخيره لحنيًا، وكان وقتها في منتصف طريقه".