رئيس هيئة البترول الأسبق: خفض تكاليف الإنتاج سيكون من النفقات الإدارية

قال المهندس مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، إن خطة وزارة البترول، للعمل على ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج، لا يمكن أن تشتمل على التكاليف الخاصة بالمعدات والأدوات اللازمة للإنتاج لأنها ثابتة ولا يمكن أن تكتمل عمليه الإنتاج بدونها.

وأضاف "يوسف" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الخفض سيكون في المصروفات الإدارية الخاصة بالإنتاج مثل تقليل نفقات الشركات لنقل العمال، وتقليل النقل بالطيران، وتقليل الندوات والمؤتمرات، والمصايف للعاملين، وكذلك نقل شحنتين من المواد البترولية في نقلة واحدة بدلا من نقلتين.

وأشار إلى أن التوفير لازم خلال الفترة الحالية، موضحا أن أعمال تنمية الحقول يجب أن تسير بشكل طبيعي لأنها تعطي زيادة في الإنتاج بشكل فوري وليس على المدى الطويل.