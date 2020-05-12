إيلون ماسك يهدد بنقل تيسلا من كاليفورنيا إلى تكساس

أكد الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية Tesla إيلون ماسك، أنه، سينقل شركته من المقر الرئيسي وبرامجها المستقبلية من ولاية كاليفورنيا، إلى ولاية نيفادا، أو ولاية تكساس على الفور، بسبب أزمة إغلاق مصنع الشركة الحالية.

ونشر أيلون ماسك تغريدة على تويتر، مؤكدا خلالها أنه سوف ينقل مقر تيسلا الرئيسى ومصانعها إلى ولاية تكساس ونيفادا، مهددا أنه سيرفع دعوة قضائية على ولاية ألاميدا، و يشجع المساهمين على ذلك أيضا، بسبب الإغلاق الإجباري فى ولايتى ألاميدا و كاليفورنيا للمصانع والشركات وفرض حظر التجوال، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.