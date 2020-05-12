خالد عمران يوجه نصائح للتعامل مع الأطفال في ظل أزمة كورونا

رد الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال الإعلامي محمد الحداد، في برنامج "الفتاوى"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عن التعامل مع الأطفال والأبناء وطلبة العلم والجامعات، في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها في هذه الفترة، ومواجهة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وتوقف الدراسة، وما السبيل لتنمية مهاراتهم خلال هذه الفترة.

وأجاب عمران، أن دار الإفتاء المصرية أولت هذا الموضوع عناية كبيرة، وخصوصا أن هؤلاء هم الأمانة والأمل، ويدعموننا في الأزمات إذا أخذوا قسطا صالحا من التربية، فاستعانت الإفتاء بخبراء التربية وعلم النفس وأعطونا نصائح كثيرة تبث تباعا بالمشاركة مع علماء الدار على موقع دار الإفتاء على الإنترنت.

وتابع، أنه يجب التركيز على الشعور بالأمانة، وأن هؤلاء الذين رزقنا الله سبحانه وتعالى إياهم، وأن الأطفال والشباب أمانة سنسأل عنها أمام الله ولابد أن نعيد مرة أخرى تربيتهم لأنه كانت توجد فترة مرت علينا في تربية الأبناء بدون انضباط، ويجب تربيتهم على الالتحام وتقدير قيمة الأسرة، والوطن، وأن الشخص الأحسن الذي يخدم بلده ووطنه في وقت الأزمة، وتدريبهم على أن الحياة متغيرة "اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم".

وأكد، أنه إذا كنت تمتلك نعمة فلابد أن تحافظ عليها، ومن أكبر النعم التي كرمنا الله بها هي الوطن، ويجب تدريب أطفالنا جميعا وبأسلوب لطيف عن طريق الخبراء بكيفية التعامل مع الأزمة الشخصية وغير الشخصية من خلال تحويل الأزمة لفرصة، والمحنة لمنحة، أما طلبة العلم فالعلم لا يتوقف فنحن نحتاج أن نتشرب قيمة العلم والمعرفة في أنفسنا وأولادنا.