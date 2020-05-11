"برلماني" يتقدم ببيان عاجل بشأن بطء أعمال تطوير طريق الإسماعيلية

قال اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل للحكومة، صباح اليوم، حول تباطؤ أعمال التطوير التي تجرى بطريق القاهرة الإسماعيلية، التي تتسبب في حوادث يومية.

وأشار عمارة، فى بيان له اليوم، إلى أن أعمال تطوير الطريق تسير ببطء شديد، بعد تقسيم الطريق الواحد إلى اتجاهين، ما أسفر عن حوادث عديدة، نتيجة سير سيارات النقل بجميع أحجامها في نفس حارات الملاكي.

وأضاف عمارة: "لابد من فتح تحقيق عاجل مع شركات المقاولات التى تقوم بأعمال التطوير أمام المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، لعدم التنسيق مع الجهات الخدمية المعنية، وتسببهم في قطع وإتلاف خطوط الكهرباء والمياه والاتصالات، الموصلة للمنطقة الصناعية".

وأوضح عضو البرلمان، أنه من الضروري تحويل بوابة منطقة الاستثمار إلى طريق الاسماعيلية أبو حماد الجانبي، بدلاً من طريق الاسماعيلية الصحراوي، حفاظا على أرواح العمال البالغ عددهم داخل المصانع 20 ألف عامل.

وطالب عمارة، بإجبار سائقي سيارات النقل بكل أنواعها باستخدام محور 30 يونيو، ومنع دخول سيارات النقل لمدينة الإسماعيلية، واستخدام المحاور المرورية الخارج، مع استخدام وسائل الأمان والعلامات الإرشادية، وتكثيف الحملات المرورية، حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابع عمارة، أن طريق محور 30 يونيو من أهم الطرق التي تربط بين محافظات القاهرة والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد، وأن خطة التطوير تعتبر إحدى المشروعات القومية الكبرى.