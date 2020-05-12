أحمد يونس: راهنت على نجاح "حلو بس" وكسبت الرهان

أعرب الإعلامي أحمد يونس، عن سعادته الغامرة بنجاح برنامجه التلفزيوني الجديد "حلو بس" الذي يتصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ بداية عرضه.

وأكد يونس أن فكرة برنامج "حلو بس" كانت تراوده منذ فترة طويلة، خاصةً بعد تحقيق فقرة "يونس وزتون" نجاحا كبيرا في برنامجه الصباحي "صباح ومطرحك" المُذاع على الراديو 9090، ومشاركة زتون بفقرة خاصة في برنامج "أتوبيس السعادة" الذي انطلق موسمه الأول منذ شهور.

وعن ردود الفعل التي أسعدت يونس وفاجأته بعد إذاعة البرنامج، قال: "كنت أراهن على نجاح البرنامج وكسبت الرهان"، وأوضح أنه يتلقى يوميا اتصالات تشيد بنجاح التجربة ووجود مساحة مخصصة للأطفال وسط زحام رمضان.

كما أكد يونس أنه يتلقي اتصالات يوميا من أبناء أصدقائه، وأصدقاء ابنه "معز" في المدرسة يعبرون فيها عن مدى سعادتهم بالبرنامج وارتباطهم به، لدرجة أن أحد أبناء أصدقاؤه طلب من والده أن يشتري له كتابا ليبدأ في القراءة والحصول على معلومات مثل يونس وزتون.

وكانت من مفاجآت برنامج "حلو بس" مشاركة يونس بالغناء لأول مره في أغنية تتر البرنامج، وهي تجربة قال إنها كانت بعيدة عن خياله ولكن ما دفعه لها هو حماسه للفكرة وخدمتها بكل شكل ممكن، إلى جانب رغبته الدائمة في أن يتحدى نفسه ويخترق مناطق جديدة لأول مرة ليسجل فيها نجاحا.

وأكد أنه سجل حوالي خمس أغاني مع زتون بخلاف أغنية التتر ستتم إذاعتهم خلال الحلقات المقبلة من برنامج حلو بس.

وأعلن أنه يحضر مفاجأة كبيرة سيعلن عنها بعد رمضان.

وعن برنامجه الإذاعي "عمارة الحاج رمضان" الذي يقدم يونس الموسم الخامس منه هذا العام على الراديو 9090، قال إنه أصبح بمثابة طقس رمضاني لديه ولدى العديد من المستمعين، ويتمنى أن يصل للموسم العشرين.

وأوضح أن أزمة "كورونا" تسببت في عدم وجود تسجيلات خارجيه في البرنامج هذا العام، ولكن هذا لم يؤثر على قوة البرنامج الذي أصر على تسجيل الموسم الجديد منه بالرغم من انشغاله في تصوير برنامجه "حلو بس".

وأكد أنه يحرص من خلال برنامج "عمارة الحاج رمضان" على إبراز قيمة تراث التلفزيون المصري من الفوازير وألف ليلة وليلة وابتهالات الشيخ سيد النقشبندي وإعلانات وبرامج زمان التي ارتبطنا بها جميعا، إلى جانب إبراز القيم والأخلاقيات الجميلة والمواقف الإنسانية في المجتمع المصري.

كما حرص على تذكير المستمعين هذا العام بواحدة من أبطال المواسم السابقة، وهي "الست بدرية " رحمها الله، وخصص لها حلقتين كاملتين من البرنامج كنوع من التقدير والعرفان.

وعن برنامجه الصباحي "صباحك ومطرحك"، أكد أنه يستعد لعودته بقوة بعد شهر رمضان على الراديو 9090 بفقرات جديدة، إلى جانب الاستعداد لعودة برنامجه "كلام معلمي" الذي سيذاع أسبوعيا مرة أخرى بعد الشهر الكريم.

واختتم حديثه بقصص الرعب التي تعتبر علامة مميزة له ودائما ما تقترن باسمه، وأكد أنه حرص على استمرار تقديم قصص الرعب بشكل دوري على قناته الخاصة على اليوتيوب حتى مع توقف برنامج "كلام معلمين" خلال رمضان، انطلاقا من شعوره بارتباط المستمعين بالفقرة وأهميتها لديهم.