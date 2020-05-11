الحكومة تجرى تعديلات على بيان الموازنة لمواجهة «آثار كورونا»

تجرى الحكومة تعديلات على البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2020- 2021 لمواجهة الآثار المتوقعة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطنى، ما أدى إلى تأخير إرسال البيان إلى البرلمان، رغم بدء اللجان النوعية مناقشات الموازنة.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لن تجرى تعديلات على الأرقام التى أُرسلت بالفعل إلى البرلمان بالموازنة الجديدة، مشيراً لـ«الوطن»، إلى أن البيان المالى يتعرض للسياسات والخطط التى تتبعها الحكومة لمواجهة الأزمة.

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة أرسلت البيانين، التحليلى والإحصائى فقط، وهى للمرة الأولى، حيث كان يرفق بهما البيان المالى أيضاً، مرجحاً سبب تأخير إرسال البيان الأخير إلى تداعيات فيروس كورونا، حيث تم اعداد هذا البيان قبل تفشى الفيروس.

"توفيق" لأعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "لو مش هنقدر نشتغل بآليات القطاع الخاص يبقى نقفل أحسن"

من جهة أخرى، أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الوضع الحالى لشركات قطاع الأعمال، به عوار كبير ويحتاج إلى تغيير، لاكتساب القدرة على منافسة القطاع الخاص قائلاً: «لو مش هنقدر فى قطاع الأعمال نشتغل بآليات القطاع الخاص يبقى نقفل أحسن».

وقال، فى كلمته على هامش اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم، خلال مناقشة تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، إن التشريع الجديد يدعم التطوير الحالى للشركات، خصوصاً فى ظل الأموال الهائلة التى يتم صرفها، وأضاف: «لو معملتش حاجة فى الوزارة غير تعديل القانون ده، فهذا يكفينى، فهذا التشريع مهم لاستدامة أى تطوير يحصل داخل الشركات مش عايز نصرف مليارات ويتم إهدارها فى النهاية».