رئيس التحرير

محمود مسلم

زفاف شقيق محمد صلاح عقب عيد الفطر دون احتفالات بسبب كورونا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
11:19 م | الإثنين 11 مايو 2020
في غياب صلاح.. شقيقه يكتب عقد قرانه

في غياب صلاح.. شقيقه يكتب عقد قرانه

عقد ناصر صلاح غالي، شقيق النجم العالمي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم، قرانه في مسقط رأسه بقرية نجريج، مركز بسيون، وسط أسرته وعائلته، وفي غياب شقيقه "مو"، بسبب تواجده في إنجلترا.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب، أن عقد قران شقيق اللاعب، جرى مساء اليوم، في حضور والد اللاعب وخاله، وبعض أفراد عائلته وعائلة العروس، وغاب عن عقد القران النجم محمد، بسبب تواجده في إنجلترا، وتوقف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا، وعدم قدرته على العودة الى مصر.

ومن المقرر أن يتم الزفاف عقب عيد الفطر، دون أي احتفالات بسبب الظروف الراهنة، التي تعيشها البلاد، ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا.

 