زفاف شقيق محمد صلاح عقب عيد الفطر دون احتفالات بسبب كورونا

عقد ناصر صلاح غالي، شقيق النجم العالمي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم، قرانه في مسقط رأسه بقرية نجريج، مركز بسيون، وسط أسرته وعائلته، وفي غياب شقيقه "مو"، بسبب تواجده في إنجلترا.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب، أن عقد قران شقيق اللاعب، جرى مساء اليوم، في حضور والد اللاعب وخاله، وبعض أفراد عائلته وعائلة العروس، وغاب عن عقد القران النجم محمد، بسبب تواجده في إنجلترا، وتوقف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا، وعدم قدرته على العودة الى مصر.

ومن المقرر أن يتم الزفاف عقب عيد الفطر، دون أي احتفالات بسبب الظروف الراهنة، التي تعيشها البلاد، ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا.